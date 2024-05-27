Ролан Гаррос. Осака едва не упустила победу в стартовом матче, Гарсия и Кенин встретятся во втором круге

В женской сетке Открытого чемпионата Франции проходит первый игровой день

Париж, Франция • 26 мая — 8 июня • грунт • €22,112,000

Действующая чемпионка: Ига Швёнтек (Польша)

Сетки турнира: квалификация • одиночный разряд

Наоми Осака (Япония, SR) — Лучия Брондзетти (Италия) 6:1, 4:6, 7:5

Яна Фетт (Хорватия, LL) — Джессика Боусас Манейро (Испания) 6:2, 3:6, 7:5

Мари Боузкова (Чехия) — Вероника Кудерметова (-, 29) 6:2, 6:4

Донна Векич (Хорватия) — Леся Цуренко (Украина) 6:5 (отказ)

Марта Костюк (Украина, 18) — Лаура Пигосси (Бразилия, Q) 7:5, 6:7(4), 6:4

Ван Яфань (Китай) — Мария Тимофеева (-) 6:3, 6:3

Даяна Ястремская (Украина, 30) — Айла Томлянович (Австралия, WC) 3:6, 6:3, 6:3

Елена Остапенко (Латвия, 9) — Жаклин Кристиан (Румыния) 6:4, 7:5

София Кенин (США) — Лаура Зигемунд (Германия) 4:6, 6:4, 6:2

Каролин Гарсия (Франция, 21) — Ева Лис (Германия, Q) 4:6, 7:5, 6:2

Наоми Осака в решающем сете матча против Лучии Брондзетти вела со счётом 4:0, однако после этого проиграла пять геймов подряд. Напомним, что японка пропускала прошлогодний розыгрыш турнира из-за беременности. Её лучший результат в Париже — третий круг в 2016, 2018 и 2019 годах. Следующая соперница Осаки определится в матче Ига Швёнтек — Леолия Жанжан.

Каролин Гарсия девятый год подряд успешно стартовала на Ролан Гаррос и попробует впервые с 2020 года выйти в третий круг, если обыграет Софию Кенин. Американка выиграла в двух предыдущих противостояниях с французской теннисисткой, которые проходили на харде и траве.

Яна Фетт и Ван Яфань одержали свои первые победы в основной сетке Ролан Гаррос. Хорватка ранее шесть раз проигрывала в отборочной сетке (включительно текущий турнир), а китайская теннисистка уже дважды играла в основе (2018, 2019).

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