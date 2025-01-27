Магнуссен впечатлил напарников своим профессионализмом

Марафон «24 часа Дайтоны» в минувший уик-энд стал первой гонкой Кевина Магнуссена в составе заводской команды BMW M Motorsport, и он очень неплохо справился с задачей.

Достаточно сказать, что экипаж гиперкара BMW M Hybrid V8 с бортовым номером 24 до последнего часа гонки ехал в первой тройке и даже претендовал на победу, но не сложилось. Причём не по вине 32-летнего датчанина, которого уже можно называть ветераном Формулы 1.

Хотя перед гонкой он только успел поработать на симуляторе и участвовал в тренировках на трассе в Дайтоне, в команде сразу поняли, что едет Кевин так, словно пилотировал эту машину уже не один год. Это подтвердилось и по ходу марафона: он проходил круги на уровне других гонщиков BMW. Если точнее, в рейтинге их лучших кругов он занял третью строчку из восьми.

Конечно, ему помогало знание этой трассы, ведь он уже дважды выступал в Дайтоне, в том числе в 2021 году, в своей самой первой гонке, его экипаж мог и победить, если бы не прокол колеса. Но тогда Магнуссен ехал на Cadillac американской команды Chip Ganassi Racing с атмосферным двигателем, а теперь вместе с напарниками пилотирует гиперкар BMW класса LMDh с гибридной силовой установкой.

Причём его напарники, Филипп Энг, Раффаэле Марчелло и Дриз Вантур, выигравший в Дайтоне поул – все очень опытные гонщики, давно выступающие в WEC, но Кевин им ни в чём не уступал.

«Он славный парень, очень весёлый, и в моторхоуме, когда это не мешает делу, мы с ним много смеялись, – поделился своими впечатлениями о новом напарнике Филипп Энг. – Но вот что мне по-настоящему понравилось: он провёл 10 лет в Формуле 1, а это вершина автоспорта, но при этом он очень хорошо информирован обо всех гоночных категориях. Даже моё имя ему откуда-то известно!

Он настоящий гонщик, его интересуют только гонки, и я думаю, как раз поэтому участие в «24 часах Дайтоны» пришлось ему по душе. Выступать в WEC ему тоже понравится. Здорово, что он присоединился к нашей команде, и на совещаниях с инженерами сразу стало понятно, что он так долго был в Формуле 1: его отличает невероятная техническая подготовка. Должен признать, что мне есть чему у него поучиться. Разумеется, он очень талантливый гонщик, и мы многое перенимаем друг у друга!»

«С самого первого дня у меня было чувство, словно Кевин уже лет пять выступал за нашу команду, – добавил Андреас Роос, руководитель BMW M Motorsport. – Сразу видно, что он настоящий профессионал. Если вы в течение десяти лет выступаете в Формуле 1 – значит, вы входите в число очень хороших гонщиков.

В этот уик-энд Кевин однозначно продемонстрировал, что он – один из лучших. В гонки на выносливость он вернулся только что, но казалось, словно он никуда не уходил».

Если Магнуссен произвёл такое впечатление уже в своей дебютной гонке за BMW, то вполне вероятно, что в этом году в WEC мы ещё не раз услышим о его успехах. Наверняка его экипаж способен показывать более высокие результаты, чем 4-е место, которое занял в минувшее воскресенье.

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