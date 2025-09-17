Ферстаппен сможет выступить в «24 часах Нюрбугринга»

Мы писали о том, что Макс Ферстаппен провёл гонку за рулём Porsche Cayman на Нюрбургринге, чтобы получить лицензию на выступления в серии NLS на более мощной технике.

Хельмут Марко подтвердил, что Макс Ферстаппен будет допущен к участию в «24-часах Нюрбургринга» – гонка пройдёт в следующем году между Гран При Майами и Канады. При этом, выступить в «24 часах Ле-Мана» команда Ферстаппену не разрешает.

Хельмут Марко: «Да, Макс сможет выступить в “24 часах Нюрбургринга”. Думаю, это здорово, что гонщик Формулы 1, у которого кроме гонок есть множество обязательств — симулятор, маркетинговые и PR-мероприятия, с огромным энтузиазмом находит время для такого занятия.

Немецкая процедура, по которой четырехкратный чемпион Формулы 1 должен доказать, что он может проехать по кольцу на Porsche мощностью 240 л.с., уникальна, но Макс смирился с обязанностью пройти этот тест. Думаю, на симуляторе он проехал 1000 кругов на Нюрбургринге, и приехал подготовленным.

Нет, в Ле-Мане он выступить не сможет. Ле-Ман не входит в программу. Это совсем другая история, там слишком велика разница в скорости машин разных классов. Пока из длительных гонок он сможет проехать только Нюрбургринг».

