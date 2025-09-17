Connect with us
Теннис

Украинцы на турнирах ITF 17 сентября. Результаты дня

Портал BTU предлагает вашему вниманию расписание матчей с участием украинских теннисистов


($60,000; Clay – Outdoor)
Основная сетка. 1 круг

Кристина Почтовик (Украина, Q) – Тена Лукаш (Хорватия) 2:6, 1:6

($40,000; Clay – Outdoor)
Пары. Основная сетка. 1/4 финала

Анастасия Соболева/Селена Янициевич (Украина/Франция) – Маюка Аикава/Адриана Реми (Япония/США) 6:4, 6:4

($30,000; Clay – Outdoor)
Пары. Основная сетка. 1 круг

Алексей Крутых/Ноа Перфетти (Украина/Италия, 1) – Сатхи Редди Чирала/Ашвин Вайтхианатхан (Индия/США) 6:2, 6:3

($25,000; Hard – Outdoor)
Пары. Основная сетка. 1 круг

Георгий Кравченко/Майкл Жу (Украина/США) – Алекс Эрнандес/Йоханнес Симан (Мексика/Эстония, 4) 3:6, 4:6


($15,000; Hard – Outdoor)
Основная сетка. 1 круг

Мария Берген (Украина) – Эмма ван Поппель (Нидерланды, 8) 6:3, 2:6, 6:0

($15,000; Hard – Outdoor)
Основная сетка. 1 круг

Дарья Есипчук (Украина, 4) – Амира Бадави (Египет) 6:0, 6:0
20:30 | Максим Хливнюк (Украина, LL) – Зак Стефенс (Великобритания, Q)
20:30 | Владимир Якубенко (Украина) – Тоби Самуэль (Великобритания, 7)

($15,000; Hard – Outdoor)
Пары. Основная сетка. 1 круг

Катерина Дятлова/Дарья Дятлова (Украина) – Марианна Аргирокастрити/Ивета Дапкуте (Греция/Литва, 2) 1:6, 4:6

($15,000; Clay – Outdoor)
Основная сетка. 1 круг

София Криворучко (Украина, Q) – Милена Мария Сиокан (Франция, Q) 1:6, 0:4 отказ
Анна Бурчак (Украина, Q) – Диана Марцинкевица (Латвия) 1:6, 0:6

Пары. Основная сетка. 1 круг

Анастасия Фирман/Полина Скляр (Украина, 3) – Анастасия Мозгалева/Ингрид Войчинакова (-/Словакия) 6:1, 6:2
 

