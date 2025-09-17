Connect with us
Футбол

Исак и Гризманн – в стартовом составе. Ливерпуль и Атлетико Мадрид объявили стартовые составы на матч ЛЧ

Исак и Гризманн - в стартовом составе. Ливерпуль и Атлетико Мадрид объявили стартовые составы на матч ЛЧ

    • Сегодня, 17 сентября, "Ливерпуль" сыграет против "Атлетико Мадрид" в рамках 1-го тура ЛЧ.

    Традиционно за час до поединка команды объявили стартовый состав:

    "Ливерпуль":

    "Атлетико Мадрид":

    www.ua-football.com

    Related Topics
    Comments
    More in Футбол
    aquapolis