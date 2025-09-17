Исак и Гризманн – в стартовом составе. Ливерпуль и Атлетико Мадрид объявили стартовые составы на матч ЛЧ

Сегодня, 17 сентября, "Ливерпуль" сыграет против "Атлетико Мадрид" в рамках 1-го тура ЛЧ.
Традиционно за час до поединка команды объявили стартовый состав:
"Ливерпуль":
"Атлетико Мадрид":
Сегодня, 17 сентября, "Ливерпуль" сыграет против "Атлетико Мадрид" в рамках 1-го тура ЛЧ.
Традиционно за час до поединка команды объявили стартовый состав:
"Ливерпуль":
"Атлетико Мадрид":
В Кубке Украины любительское «Полесье Ставки» сразилось с «Шахтером» и уступило лишь 0:1. Команда...
Известный тренер Олег Федорчук считает, что без изменений сборной Украины будет тяжело выйти из...
«Кривбасс» признал ошибку с количеством легионеров в матче Кубка Украины против «Чернигова». Клуб извинился...
Защитник "Баварии" Джонатан Та поделился своими ожиданиями от предстоящего матча Лиги чемпионов против "Челси"....