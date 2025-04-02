Connect with us
Футбол

Не Салах или Собослаи. Ливерпуль назвал лучшего игрока марта

Не Салах или Собослаи. Ливерпуль назвал лучшего игрока марта

    • "Ливерпуль" назвал лучшего игрока марта.

    Болельщики английского клуба выбрали лучшим игроком прошлого месяца голкипера Алиссона Беккера.

    Бразилец набрал 29% голосов и опередил Мохамеда Салаха и Доминика Собослаи, заняв первое место. Алиссон эмоционально отреагировал.

    "Первый в сезоне! Я так счастлив. Все знают, как трудно выиграть эту награду в этом клубе, где Мохамед Салах выиграл 90% из них!

    Я думаю, что всегда приятно получать признание болельщиков за то, что мы делаем на поле", – сказал бразилец.

    Алиссон в марте сделал 9 сейвов в первом матче Лиги Чемпионов против "ПСЖ", что позволило "Ливерпулю" увезти победу из Парижа (0:1). Но в ответном матче мерсисайдцы уступили в серии пенальти.

  • Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

    • Напомним, что в феврале лучшим игроком месяца был признан Доминик Собослаи.

    www.ua-football.com

    Related Topics
    Comments
    More in Футбол
    aquapolis