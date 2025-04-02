Перспективный супертяж: «Давайте мне Усика или Дюбуа»

Getty Images/Global Images Ukraine. Эфе Аджагба

4 мая супертяж Эфе Аджагба проведет поединок против Мартина Баколе, а после этого нигериец нацеливается на топовых соперников дивизиона.

«Сейчас я сфокусирован на Баколе. Но после победы над ним я готов к следующему шагу – поединку против Дюбуа или Усика. Давайте их мне».

«Верю, что у меня есть способности, мощь и умения, чтобы стать чемпионом супертяжелого веса», – сказал Аджагба.

30-летний боксер выиграл пять кряду боев, а всего в карьере одержал 20 побед и потерпел одно поражение.

Ранее Эфе должен был драться с Баколе за статус обязательного претендента по линии IBF, но Мартин проиграл Паркеру.

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sport.ua