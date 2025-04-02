Хорнер: Иногда приходится быть жестоким

Кристиан Хорнер, руководитель Red Bull Racing, признал, что им было ужасно неприятно сообщать Лиаму Лоусону о кадровых перестановках, и что начиная с Гран При Японии место новозеландца займёт Юки Цунода.

«Разумеется, нам было жутко неприятно, ведь у человека отобрали то, о чём он мечтал, – сказал Хорнер в интервью телеканалу Sky Sports. – Его лишили надежды, но иногда приходится быть жестоким ради общего блага. Думаю, в этой ситуации речь не идёт о том, что карьера Лиама заканчивается.

Я ему чётко объяснил, что это произошло по итогам двух гонок. Полагаю, мы тоже должны признать, что слишком многого от него хотели уже на столь ранней стадии сезона.

Опять же, для него это станет уроком, поможет развитию его таланта, который у Лоусона есть, и мы это знаем. Поэтому пусть он возвращается за руль машины Racing Bulls, а Юки мы дадим возможность проявить себя и посмотрим, как он сможет распорядиться своим опытом.

Думаю, после того, что мы видели в Австралии и Китае, было вполне очевидно, что всё это очень плохо отразилось на настроениях Лиама. Мы могли всё оставить и так, и не исключено, что примерно к середине сезона он бы вышел на нужный уровень, но у нас просто нет такого запаса времени.

Инженерам команды было совершенно понятно, что Лиам столкнулся с огромными сложностями во всех аспектах работы – было видно, что это стало для него тяжким бременем. Инженеры поделились со мной своими тревогами, и я думаю, что в итоге мы приняли логичное решение».

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