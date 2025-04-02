НХЛ. Победа Нью-Джерси, борьба за плей-офф, хет-трик форварда

Нью-Джерси в матче регулярного сезона НХЛ обыграл аутсайдера Чикаго 5:3 и может потихоньку готовиться к плей-офф.
Дьяволы в Столичном дивизионе идут на третьей позиции с отставанием от Каролины в семь пунктов и опережая Нью-Йорк Айлендерс на девять очков. Скорее всего, именно с Ураганами Нью-Джерси и сыграет в первом раунде.
А вот Айлендерс продолжают борьбу за место в wild-card Востока. Команда проиграла Ванкуверу и отстает от второй wild-card позиции на один пункт.
Ванкувер на Западе отстает от wild-card зоны на три очка.
Даллас с хет-триком форварда Джейсона Робертсона обыграл Эдмонтон 4:3 и выиграл третий матч кряду. Звезды на Западе идут вторыми с отставанием от Виннипега в шесть очков.
Регулярный сезон НХЛ
Нью-Йорк Айлендерс – Ванкувер 2:5
Чикаго – Нью-Джерси 3:5
Эдмонтон – Даллас 3:4
Анахайм – Бостон 6:2