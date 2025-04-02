НХЛ. Победа Нью-Джерси, борьба за плей-офф, хет-трик форварда

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Нью-Джерси в матче регулярного сезона НХЛ обыграл аутсайдера Чикаго 5:3 и может потихоньку готовиться к плей-офф.

Дьяволы в Столичном дивизионе идут на третьей позиции с отставанием от Каролины в семь пунктов и опережая Нью-Йорк Айлендерс на девять очков. Скорее всего, именно с Ураганами Нью-Джерси и сыграет в первом раунде.

А вот Айлендерс продолжают борьбу за место в wild-card Востока. Команда проиграла Ванкуверу и отстает от второй wild-card позиции на один пункт.

Ванкувер на Западе отстает от wild-card зоны на три очка.

Даллас с хет-триком форварда Джейсона Робертсона обыграл Эдмонтон 4:3 и выиграл третий матч кряду. Звезды на Западе идут вторыми с отставанием от Виннипега в шесть очков.

Регулярный сезон НХЛ

Нью-Йорк Айлендерс – Ванкувер 2:5

Чикаго – Нью-Джерси 3:5

Эдмонтон – Даллас 3:4

Анахайм – Бостон 6:2

sport.ua