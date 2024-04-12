В Williams создано новое клиентское подразделение

Команда Williams стала учредителем новой компании, получившей название Williams Grand Prix Technologies. Она будет специализироваться на предоставлении инженерных услуг клиентам из других областей, не связанных с Формулой 1, но при этом будут применяться технологии, разработанные для гоночных трасс и прошедшие на них проверку.

Вместе с Williams Racing совладельцем новой компании стал американский инвестиционный фонд Dorilton Capital, и располагаться она будет на территории технологического кампуса команды в Гроуве.

Мэтью Сэвидж, руководитель Williams Grand Prix Engineering Limited: «Мы рады учредить нашу новую компанию, которая будет предлагать инновационные решения, основанные на технологиях Формулы 1, самому широкому спектру отраслей.

Williams Grand Prix Technologies – это уникальное сочетание инженерного опыта, знаний и технологических возможностей, которое позволит решать различные проблемы наших клиентов, и ещё до презентации команды мы видели, насколько велик их интерес.

Мы будем применять наши навыки и умения, а также все наработки Williams, основанные на полувековом опыте участия в автоспортивных соревнованиях самого высокого уровня».

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