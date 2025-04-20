Регламент на сезон 2026 года вновь может быть уточнён

Машины и силовые установки по регламенту 2026 года давно в работе, но правила продолжают меняться. На заседании Комиссии Формулы 1 на следующей неделе будут предложены очередные поправки.

В следующем году мощность двигателя внутреннего сгорания и электрического мотора должна быть равна, что на 300% увеличит потребление от батарей, вот только заряжать их на трассах, где есть длинные прямые и нет затяжных торможений, как в Баку или Монце, будет затруднительно.

Мощность гибридной системы предлагается снизить с 350 до 200 кВт, а распределение мощности в пропорции 64/36 в пользу двигателя внутреннего сгорания. При этом в режиме обгона мощность электромоторов останется равной 350 кВт.

У команд разное отношение к этим поправкам, но в какой-то версии они наверняка будут приняты.

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