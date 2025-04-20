Елена Остапенко – о победе над Игой Швёнтек: “Оцениваю свою игру на 8 или 9 баллов – могла могла закончить в двух сетах”

Латвийская теннисистка Елена Остапенко прокомментировала свою победу над второй ракеткой мира Игой Швёнтек в четвертьфинале турнира WTA 500 в Штутгарте



“В целом, это был хороший матч. Может быть, второй сет получился не самым удачным, но я горжусь собой и тем, как боролась в решающем сете.

Как бы я оценила свою игру в этом поединке? Думаю, на 8 или 9 – я играла довольно хорошо. В принципе, могла закончить в двух сетах, но во втором стала немного торопиться. В целом, я довольна.

В начале поединка, я сразу заметила, что Ига пыталась немного изменить свою тактику, но я была к этому готова, ожидала, что она попытается что-то поменять. Всё равно это не сработало. Я довольна тем, как справилась с этим”, – поделилась своими впечатлениями на пресс-конференции Елена Остапенко.

Напомним, что латвийская теннисистка провела шестой матч против Иги Швёнтек и одержала шестую победу. В полуфинале турнира в Штутгарте Остапенко сыграет против “нейтральной” Екатерины Александровой.



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