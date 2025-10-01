Коко Гауфф – о матче против Бенчич: “Иногда я играю лучше, когда меня что-то раздражает”

Американская теннисистка пообщалась с медиа после выхода в четвертьфинал турнира WTA 1000 в Пекине



Коко Гауфф стала первой четвертьфиналисткой турнира WTA 1000 в Пекине после победы над Белиндой Бенчич. 21-летняя американка в 20-й раз в карьере сыграет на этой стадии соревнований WTA 1000. Она стала третьей самой молодой теннисисткой в истории, которая достигла такого результата после Мартины Хингис и Марии Шараповой.

– Коко, поздравляем с победой. Это был непростой матч. Как вам удалось переломить игру?

– Честно говоря, сама не знаю. Думаю, мне просто удалось собраться и пройти через этот трудный момент. Белинда играла очень агрессивно. В первом сете несколько очков могли быть в мою пользу, и тогда я, возможно, выиграла бы его. Но в целом я довольна тем, как боролась сегодня.

– Во втором сете была эмоциональная ситуация с Белиндой, когда она была недовольна, что ваша команда ей якобы мешает. Как вы это восприняли?

– Да, я знала, что она что-то сказала моей команде, но сама не слышала. Потом мне сказали, что она сказала: «Замолчите». Мне показалось, что это было из-за того, что они аплодировали. Атмосфера здесь тихая, поэтому слышно все. В предыдущих матчах я тоже хорошо слышала другие команды – это нормально. Но мне не понравилось, что к моей команде обратились так.

Я всегда была вежливой вне корта, и они тоже. Поэтому я ответила, что нужно уважать других. На этом все закончилось. Я не разговаривала с ней после матча. Она имела право сказать, что ее раздражает, а я имела право ответить.

– Повлияла ли эта ситуация на вашу игру во втором сете?

– Сразу после этого я, честно, расстроилась и сделала три двойных подряд. Но потом сказала себе: «Хорошо, теперь я не хочу проигрывать после этого». И собралась. Думаю, в определенном смысле это даже помогло. Иногда я играю лучше, когда меня что-то раздражает. Но в целом я не люблю конфликтов на корте, это не мое. Просто так случилось, это спорт. И хорошо, что на этот раз результат был в мою пользу.

– Вы не склонны к конфликтам. Как обычно ведете себя в таких ситуациях?

– Таких случаев у меня было только два. Один – на US Open, он стал довольно известным. И вот теперь этот. Я не начинаю конфликты, но быстро реагирую, когда вижу неуважение. Особенно когда это касается других людей. Мне показалось, что говорить моей команде замолчать было не очень хорошо, ведь они просто радовались после моего выигрышного удара.

В такие моменты я говорю себе: «Хорошо, теперь я должна выиграть этот матч». Потому что хуже всего – это поссориться и еще и проиграть. Тогда проигрываешь дважды. Поэтому я хотела победить и выйти из этой ситуации победительницей. И при этом я испытываю большое уважение к Белинде. Она замечательная теннисистка, вернулась после рождения ребенка и показывает классную игру. Мне жаль, что это произошло, но такова жизнь.



– Вы уже провели два длительных матча. Ига Швёнтек ранее говорила, что вторая половина сезона очень изматывает. Как вы относитесь к новым правилам с обязательными турнирами?

– Я понимаю бизнес-логику – это о призовых и привлечении денег. Но со спортивной и медицинской точки зрения я не согласна. Физически невозможно выдержать шесть турниров категории 500 в сезоне, особенно когда все больше турниров длятся по две недели. Сезон построен так, что перед турнирами Grand Slam идут тысячные, а перед ними еще и 500-е. Иногда это просто не имеет смысла.

Я хочу, чтобы календарь был короче и более сбалансированным. Это также вредит самим турнирам 500-й категории – например, я хотела играть в Вашингтоне, но понимала, что это невозможно совместить с Цинциннати и Монреалем. Надеюсь, что со временем найдут баланс, чтобы игроки могли легче принимать решения

– Вы уже квалифицировались на Итоговый турнир. Какие ощущения?

– Это уже четвертый раз подряд, и это круто. В этом году это не стало сюрпризом, потому что я хорошо выступила на турнирах Grand Slam. Но все равно приятно видеть свое имя в списке – это дает ощущение облегчения.

– Если говорить о сокращении сезона, стоит ли тогда запретить выставочные матчи?

– Хороший вопрос. Зависит от того, насколько короче будет сезон. Если сезон официально завершился, то игроки имеют право делать что хотят – как в NBA или WNBA. Выставочные матчи – это не то же самое, что официальные турниры. Мы не играем там «на полную». В женском туре большинство таких матчей – это просто один поединок. Это даже не сравнить с Кубком Лейвера или другими событиями у мужчин. Поэтому не думаю, что это такая большая проблема.

– После матча вы долго общались с фанатами. Какой подарок или момент запомнился больше всего?

– Было много всего, сложно выбрать. Один фанат подарил набор ложек и вилок с моим лицом и именем – это было очень оригинально. Также очень люблю все мягкие игрушки. Например, получила Hello Kitty, она мне очень нравится.

Есть еще один фанат. Его зовут Ганс – он здесь с первого дня. Всегда приветлив и приносит мне подарки от других болельщиков, которые не могут прийти. Он даже сделал для меня плакат с шоу Love Island и подарил диски с музыкой, потому что знает, что я люблю такое. Это действительно трогательно.



