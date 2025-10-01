Слот – о результате с Галатасараем: Они превратили 20%-й пенальти в 100%-й, очень умно

Арне Слот намекает, что турецкий клуб реализовал пенальти, которого не должно было быть.

“Снова разочарование. Мы играли совсем по-другому как с мячом, так и без него (в сравнении с матчем против “Кристал Пэлас” – прим.). В первом тайме мы сыграли довольно хорошо и имели хорошую возможность повести 1:0. Иногда нас получается в какой-то степени перехитрить, не могу винить Доминика Собослаи за это. Они превратили 20%-й пенальти в 100%-й, очень умно. Мы не так далеки от уровня прошлого сезона. Порой такие результаты становятся следствием календаря, матч против “Галатасарая” отнюдь не простой. Теперь ждет тяжелая игра с “Челси”.

“Все решают детали, как и в прошлом сезоне. Во второй раз подряд они складываются не в нашу пользу. Я многое увидел в первой половине, во второй – гораздо меньше. Не думаю, что после перерыва мяч много был в игре, форвард соперников четыре или пять раз лежал на газоне. Было сложно поймать ритм”, – сказал главный тренер мерсисайдцев в эфире Amazon Prime.

Напомним, что в 1-м туре ЛЧ “Ливерпуль” вырвал домашнюю победу над “Атлетико” уже в добавленное время.

