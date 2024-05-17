Симоне Берра: Подобные условия мы увидим и в гонке

В Pirelli привезли в Имолу «мягкую» тройку составов и довольны сделанным выбором…

Симоне Берра, главный инженер Pirelli: «Если не считать пять минут, потерянных из-за красных флагов, в пятницу мы провели в Имоле 115 насыщенных событиями минут на одной из классических трасс чемпионата.

Мы привезли на этот этап три самых мягких состава, основываясь на том, что видели в 2022-м, когда состав C2 практически не использовался, и считаем, что этот выбор даст командам больший выбор вариантов стратегии, даже если эта гонка обычно проходит с одним пит-стопом.

После вчерашнего сильного дождя в первой тренировке состояние трассы оставляло желать лучшего, но с каждым кругом сцепление улучшалось. Сильно мешал ветер, особенно в первой сессии, а температура оставалась стабильной. Подобные условия мы увидим и в воскресной гонке.

Составы Medium и Hard отлично сработали, а шины Soft, особенно при высокой температуре, могут не выдержать большую дистанцию. Разница в скорости между составами – около пяти десятых. Не всем командам удалось получить максимальную отдачу от Soft, а Medium страдает от небольшого гранулирования передней правой шины».

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