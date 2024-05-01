Официально: Эдриан Ньюи покинет Red Bull Racing

В Red Bull Racing подтвердили расставание с Эдрианом Ньюи после 19 лет совместной работы. Он отойдет от обязанностей конструктора машин Формулы 1, чтобы сосредоточиться на гиперкаре RB17, и окончательно покинет Red Bull Technology в первом квартале 2025 года.

При этом Ньюи продолжит посещать некоторые гонки для поддержки команды на трассе до конца сезона 2024 года.

Эдриан Ньюи: «С самого детства я хотел проектировать быстрые машины. Я мечтал стать инженером в Формуле 1, и мне достаточно повезло воплотить эту мечту в жизнь.

На протяжении почти двух десятилетий для меня было большой честью играть ключевую роль в развитии Red Bull Racing – от дебютантов до команды, неоднократно завоёвывавшей титулы. Однако я чувствую, что наступил подходящий момент передать эстафету другим и искать для себя новые вызовы.

Между тем, приближаются заключительные этапы разработки RB17, поэтому в оставшееся время в команде я сосредоточусь на этом проекте.

Я хочу поблагодарить многих замечательных людей, с которыми работал в Red Bull более 18 лет, за их талант, преданность делу и упорный труд. Для меня это была настоящая привилегия, и я уверен, что наша команда инженеров хорошо подготовлена, чтобы завершить финальную доработку машины в рамках четырёх лет действия нынешнего регламента.

От себя лично я хочу поблагодарить акционеров – покойного Дитриха Матешица, Марка Матешица и Чалерму Ювидью за их непоколебимую поддержку, а также Кристиана Хорнера, который стал не только моим бизнес-партнёром, но и другом – мы общаемся семьями.

Кроме того, я говорю спасибо Оливеру Минцлафу за его руководство и Эдди Джордану, своему близкому другу и менеджеру».

Кристиан Хорнер, руководитель и исполнительный директор команды: «Все наши успехи за последние 20 лет стали возможны благодаря техническому гению Эдриана. Его опыт и мастерство помогли нам завоевать 13 титулов за 20 сезонов. Его исключительная способность создавать концепции, выходящие за рамки Формулы 1, удивительный талант принимать перемены и находить нужные места в регламенте, на которых нужно сосредоточиться, помогли Red Bull Racing стать большей силой, чем, я думаю, мог себе представить даже покойный Дитрих Матешиц.

Для меня 19 лет работы с Адрианом были огромным удовольствием. Когда Ньюи пришёл в Red Bull, он уже был суперзвездой, а спустя два десятилетия и 13 титулов он стал настоящей легендой. Эдриан – мой друг и человек, которому я буду бесконечно благодарен за все, что он привнес в наше сотрудничество. Наследие, которое он оставил после себя – часть истории команды из Милтон-Кинса, а гиперкар RB17 станет достойным наследием его работы с нами».

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