Alpine – единственная команда без очков после двух гонок

Гонка в Китае получилась неудачной для Alpine – после двух этапов сезона команда остаётся единственной, на счету которой нет заработанных очков. Пьер Гасли финишировал одиннадцатым, но был дисквалифицирован за несоответствие машины техническому регламенту.

Его напарник Джек Дуэн финишировал четырнадцатым, но за выдавливание Айзека Хаджара за пределы трассы получил два штрафных балла и прибавку десяти секунд к результату, после которой опустился на шестнадцатое место. Однако после дисквалификации напарника и гонщиков Ferrari Дуэн поднялся в итоговом протоколе на тринадцатую строчку.

Джек Дуэн (16-й, 13-й после дисквалификации Шарля Леклера, Льюиса Хэмилтона и Пьера Гасли): «Я доволен хотя бы потому, что проехал ещё 56 кругов – это то, чего мне не удалось в Австралии. Это я точно могу сказать. Трудная была гонка, мне приходилось, что называется, как можно шире расставлять локти, чтобы не пропустить Айзека Хаджара, так что на трассе я показал неплохой результат, учитывая, с какой позиции мы стартовали.

Нам удалось сдерживать машину Racing Bulls на протяжении двадцати с лишним кругов, хотя они весь уик-энд были намного быстрее нас. Думаю, мы можем этим гордиться, а что касается штрафа, полученного мной, то я собираюсь всё проанализировать.

В любом случае, я не намерен просто так отдавать соперникам позиции. Хотя нет особой разницы, на каком месте за пределами призовой десятки я окажусь, потому что очков всё равно не получу. В общем, я ещё раз проанализирую свои действия и буду готовиться к этапу в Японии.

Могу сказать, что темп у меня есть, и в этом плане мы примерно на одном уровне с Пьером. Хотя в зависимости от сессии наши результаты могли отличаться на одну-две десятых в ту или иную сторону. В общем, совершенно точно, что мне удалось прибавить.

Когда сегодня мы оба ехали по свободной трассе, то наш темп был вполне сравним, и в этом плане мы сделали шаг вперёд».

Пьер Гасли (11-й, дисквалифицирован): «Благодаря ещё одному хорошему старту я поучаствовал в борьбе за места в первой десятке. К сожалению, как и на прошлой неделе, я финишировал одиннадцатым.

В целом, уик-энд получился сложным, но хорошо, что в гонке удалось отыграть позиции. При такой плотности в середине пелотона результат зависел от мелочей, и в работе с ними мы сделали не всё, что могли в этот уик-энд. Вместе с командой перегруппируемся и вернёмся более сильными на следующем этапе в Японии.

В этот уик-энд нам пришлось особенно тяжело на быстром круге. Мы с командой изучим, что было хорошего в Мельбурне, а что пошло не так в Китае, и постараемся лучше выступить на следующем этапе».

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