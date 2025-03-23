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Бывший чемпион в супертяжелом весе легендарный украинский боксер Владимир Кличко опубликовал фото с боевого вертолета Ми-8.

«Решительность и стойкость – даже в самые тяжелые времена. Вместе за сильное будущее Украины. Слава Украине», – написал Кличко в социальных сетях.

Ранее экс-мессенджер легендарного украинского боксера Владимира Кличко Бернд Бенте посоветовал украинцу провести бой против временного чемпиона мира по версии WBC Агита Кабаела.

ФОТО. Легендарный украинский боксер побывал в боевом вертолете ВСУ

sport.ua