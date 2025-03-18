Бывший чемпион назвал одного соперника, который почти победил Усика

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Известный в прошлом боксер Рикки Хаттон считает, что Тайсон Фьюри среди всех соперников Александра Усика был ближе всех к победе над украинским чемпионом.

«Я считаю, что Усик выиграл оба боя против Фьюри, но понимаю тех, кто считает, что Тайсон выиграл минимум один поединок. Это были очень близкие битвы, и Фьюри ближе всех соперников подошел к тому, чтобы победить Усика».

«Никто не доставил ему столько проблем. Ни Джошуа, ни Дюбуа, которых Усик победил очевидно для всех», – сказал Хаттон.

Фьюри, проиграв Усику два боя, объявил о завершении карьеры.

Бывший чемпион: «Фьюри уже 10 лет хочет этого. Пора провести бой»

sport.ua