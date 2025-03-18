Теннисный дайджест от BTU: Возвращение командного турнира, новый тренер для первой ракетки Франции, Калинина открывает грунтовый сезон

Портал “Большой теннис Украины” предлагает утренний дайджест новостей из мира тенниса



🗞 Ангелина Калинина сыграет на грунтовом турнире WTA 500 в Чарльстоне, который пройдет 31 марта – 5 апреля. На соревнования также заявлены четыре теннисистки топ-10: Джессика Пегула, Мэдисон Кис, Эмма Наварро и Чжэн Циньвэнь.

🗞 Кубок Хопмана снова будет проведен в этом году. Турнир вернулся в теннисный календарь в 2023 году, но в прошлом году был отменен из-за Олимпиады. В этом сезоне командный турнир будет проведен 16-20 июля. Место проведения и команды будут объявлены позже. В 2023 году соревнования проходившие в Ницце выиграли хорваты Борна Чорич и Донна Векич.

🗞 Артур Фис (№18 АТР) завершил сотрудничество со своим тренером Себастьяном Гросжаном. Новым наставником первой ракетки Франции будет Эммануэль Планк, ранее работавший с Корентеном Муте и Люка Пуем.

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🗞 Первая ракетка мира Янник Синнер прекратил сотрудничество со своим агентством StarWing Sports, которое длилось пять лет, и подписал контракт с AVIMA Sports & Business Management. Также сменился его агент – вместо Лоуренса Франкопана с Синнером будет работать Алекс Виттур. Напомним, что вчера Синнер сравнялся с Энди Марреем по количеству недель, проведенных на первой строчке рейтинга АТР (41)

🗞 В июне стартует Legends Team Cup – новый командный турнир для бывших профессиональных теннисистов с призовым фондом в 12 миллионов долларов. В нем примут участие Доминик Тим, Хуан Карлос Ферреро, Жо-Вильфрид Цонга и другие экс-звезды. Соревнования пройдут в восьми городах. Матчи будут ограничены 45 минутами, предлагая новый формат для теннисных ветеранов.

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