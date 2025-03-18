Лейкерс без Лэня обыграли Сперс в регулярном чемпионате НБА

Михайлюк не попал в заявку на матч Джаз и Буллз

В ночь на 18 марта состоялись десять матчей регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

Лос-Анджелес Лейкерс без украинского центрового Алексея Лэня обыграли Сан-Антонио Сперс — 125:109. Юта Джаз потерпела поражение от Чикаго Буллз (97:111): отметим, что защитник Святослав Михайлюк в заявку на матч не попал.

НБА. Регулярный чемпионат

Нью-Йорк Никс — Майами Хит — 116:95 (18:29, 29:20, 41:15, 28:31)

Миннесота Тимбервулвз — Индиана Пэйсерз — 130:132 ОТ (30:30, 16:30, 41:29, 30:28, 13:15)

Нью-Орлеан Пеликанс — Детройт Пистонс — 81:127 (13:35, 19:28, 31:25, 18:39)

Хьюстон Рокетс — Филадельфия 76ерс — 144:137 ОТ (28:44, 29:34, 45:24, 29:29, 13:6)

Юта Джаз — Чикаго Буллз — 97:111 (22:31, 31:23, 25:32, 19:25)

Голден Стэйт Уорриорз — Денвер Наггетс — 105:114 (22:29, 28:33, 27:27, 28:25)

Портленд Трэйл Блэйзерс — Вашингтон Уизардз — 112:97 (31:24, 28:25, 30:21, 23:27)

Сакраменто Кингз — Мемфис Гриззлис — 132:122 (37:26, 28:28, 33:32, 34:36)

Финикс Санз — Торонто Рэпторз — 129:89 (24:29, 39:11, 30:24, 36:25)

Лос-Анджелес Лейкерс — Сан-Антонио Сперс — 125:109 (32:22, 33:29, 29:24, 31:34)

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