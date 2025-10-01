Голден Стэйт подписал центрового Хорфорда

Пятикратный участник Матча всех звезд НБА перешел в статусе свободного агента

Голден Стэйт подписал центрового Эла Хорфорда в статусе свободного агента. Уорриорс не сообщают условия соглашения с 39-летним игроком.

Доминиканец провел 18 сезонов в НБА. Хорфорд выступал за Бостон, Оклахома-Сити, Филадельфию и Атланту. За свою карьеру Эл провел 1138 игр, из которых 1078 выходил в стартовой пятерке.

Хорфорд пять раз принимал участие в Матче всех звезд НБА. В 2024 году центровой стал чемпионом НБА вместе с Бостоном.

Голден Сэйт дошел до полуфинала Западной конференции НБА в сезоне-2024/25. Там Уорриорс проиграли Миннесоте в пяти матчах.

