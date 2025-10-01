Пьетро Фиттипальди присоединился к Cadillac

Пьетро Фиттипальди присоединился к команде Cadillac, которая готовится к дебюту в Формуле 1 в 2026 году. Бразильский гонщик подписал контракт тест-пилота симулятора и уже несколько месяцев помогает Cadillac в подготовке к дебюту. Однако официально о контракте Пьетро сообщил только сегодня.

Пьетро Фиттипальди: «Я очень горжусь тем, что наконец-то могу объявить о том, что я присоединился к команде Cadillac в Формуле 1! Последние несколько месяцев мы вместе работали над развитием машины 2026 года, проводя на симуляторе тесты и имитацию полноценного гоночного уик-энда.

Для меня честь быть частью такого легендарного бренда, как Cadillac».

Пьетро Фиттипальди провёл две гонки Формулы 1 за рулём Haas в конце 2020 года, заменяя травмированного Романа Грожана. В 2022-м бразилец участвовал в двух пятничных тренировках, а в последующие годы числился резервным гонщиком Haas.

Источник