Ига Швёнтек – о поражении от Наварро: “Я просто плохо сыграла сегодня и не исправила удары, которые делала неправильно”

Вторая ракетка мира Ига Швёнтек прокомментировала свое поражение от Эммы Наварро в матче четвертого круга турнира WTA 1000 в Пекине



– Ига, сегодня был непростой матч. Ваши мысли о матче.

– Да, это, безусловно, был не самый позитивный день. Но, как обычно, мне нужно пересмотреть матч, проанализировать, извлечь уроки и попробовать снова в следующий раз.

– Можете подробнее рассказать, что произошло, особенно в третьем сете? Это было связано с травмой, физикой или психологией?

– Нет, травмы у меня нет. Я просто плохо сыграла сегодня. Во втором сете мне удалось что-то подправить, но в третьем, наверное, ошибки, которые я допустила в начале матча, снова дали о себе знать.

Я так и не исправила удары, которые делала неправильно. Я понимала, в чём ошибаюсь, но застряла в этих ошибках, вместо того чтобы решать проблему. Так что, конечно, я стала более нервной из-за этого и, возможно, слишком эмоциональной. В следующий раз постараюсь сохранять больше спокойствия, чтобы в голове оставалось пространство для поиска решений.

Честно говоря, у меня было ощущение, что ничего не работает. Поэтому я становилась всё более и более нервной.

– Если говорить о поиске ритма, какие коррективы тебе удалось внести, которые действительно помогли по ходу матча?

– Даже не знаю. Сейчас мне нужно будет всё пересмотреть. Я пыталась адаптироваться, лучше двигаться на протяжении всего матча. Думаю, было несколько геймов, когда мне это удавалось, но потом всё снова прекращалось. Я переставала хорошо двигаться.

Думаю, дело было в мелочах – иногда просто довести один мяч до конца или принять более безопасное решение. В первом сете я этого не делала, и мяч уходил в аут. Трудно выделить что-то одно.



– На этой неделе другие игроки, такие как Карлос и Коко, тоже говорили о календаре – о том, что он может приводить к усталости и травмам. У тебя есть какие-то мысли на этот счёт? Держишь ли ты это в голове, готовясь к Уханю?

– Ну, сезон, конечно, очень насыщенный. Но у меня нет новых мыслей, потому что я уже давно об этом говорю. Не думаю, что сейчас есть смысл повторять снова. Да, добавить нечего. Извините. Иначе я просто повторюсь.

– Если смотреть вперёд, ощущается ли уже финишная черта сезона или ты всё ещё чувствуешь, что впереди много работы в плане ментального настроя?

– Не знаю. Конечно, финишную черту видно, но это не значит, что становится легче. Нужно продолжать концентрироваться на том, что происходит здесь и сейчас, а это, на мой взгляд, самое трудное именно в этой части сезона.

Ты понимаешь, что конец близок, но не хочешь на этом зацикливаться, потому что это не приведёт ни к чему хорошему – только усложнит процесс. Впереди ещё два важных турнира. И хотя финиш уже рядом и все хотят туда добраться, важно оставаться в моменте. Это очень тяжело, да.

– Какие у тебя ощущения по поводу Уханя?

– Честно говоря, есть конкретные вещи, которые я могу улучшить на корте. Я постараюсь над этим поработать в ближайшие дни. Я никогда там не была. Даже не представляю, как выглядит стадион, какие там корты. Думаю, будет интересно увидеть новое место. Хорошо и то, что турнир короче: неважно, выиграл ты или проиграл – ты быстрее идёшь дальше, входишь в ритм.

Так что я просто сделаю всё возможное, постараюсь доработать эти моменты на тренировках и быть готовой к первому матчу.



btu.org.ua