Селтик – Брага. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги Европы

Начавший новый сезон Лиги Европы с ничьи против "Црвены Звезды", "Селтик" проведет домашний поединок против ранее одержавшей победу над "Фейеноордом" "Браги".

Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

Матч начнется в 19:45 по киевскому времени в четверг, 2-го октября. Онлайн видеотрансляцию игры вы сможете посмотреть на телеканале MEGOGO Футбол 6.

1.92 3.85 3.85 Узнать больше

Трансляция матча

В эфире

Трансляция матча Селтік – Брага Смотреть трансляцию

Если у вас нет возможности посмотреть поединок в прямом эфире, то предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол.

www.ua-football.com