Connect with us
Футбол

Селтик – Брага. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги Европы

Селтик - Брага. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги Европы

    • Начавший новый сезон Лиги Европы с ничьи против "Црвены Звезды", "Селтик" проведет домашний поединок против ранее одержавшей победу над "Фейеноордом" "Браги".

  • Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

    • Матч начнется в 19:45 по киевскому времени в четверг, 2-го октября. Онлайн видеотрансляцию игры вы сможете посмотреть на телеканале MEGOGO Футбол 6.

    Селтик - Брага. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги Европы

    1.92 3.85 3.85 Узнать больше

    Трансляция матча

    Селтик - Брага. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги Европы

    Селтик - Брага. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги Европы

    Селтик - Брага. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги Европы

    В эфире

    Селтик - Брага. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги Европы

    Трансляция матча Селтік – Брага Смотреть трансляцию

    Если у вас нет возможности посмотреть поединок в прямом эфире, то предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол.

    www.ua-football.com

    Related Topics
    Comments
    More in Футбол
    aquapolis