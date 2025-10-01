Селтик – Брага. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги Европы

Начавший новый сезон Лиги Европы с ничьи против "Црвены Звезды", "Селтик" проведет домашний поединок против ранее одержавшей победу над "Фейеноордом" "Браги".
Матч начнется в 19:45 по киевскому времени в четверг, 2-го октября. Онлайн видеотрансляцию игры вы сможете посмотреть на телеканале MEGOGO Футбол 6.
Если у вас нет возможности посмотреть поединок в прямом эфире, то предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол.