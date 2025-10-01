Тони БЕЛЛЬЮ: «Говорят, он похож на Усика? Да никогда в жизни»

Getty Images/Global Images Ukraine. Тони Беллью

Бывший чемпион мира Тони Беллью считает, что у Мозеса Итаумы нет шансов против Тайсона Фьюри и Александра Усика.

«Никто не нокаутирует Тайсона Фьюри. Я просто не думаю, что Тайсон даже рассматривал бы такую возможность. Я не вижу смысла делать прогнозы. Никто никогда не нокаутирует его. Он слишком опытен. Он слишком умен. Он сообразителен. У него так много разных качеств, которые он может использовать, чтобы обесценить то, что ты делаешь хорошо. Просто посмотрите на размеры Тайсона Фьюри по сравнению с Мозесом Итаумой.

И я знаю, что люди скажут, что Итаума имеет схожий рост с Александром Усиком. Но вы говорите о, возможно, одном из лучших боксеров этого поколения. Да никогда в жизни. Я не думаю, что вы когда-нибудь сможете сравнить кого-то с Александром Усиком. Этот парень завоевал крузервейт, объехал весь мир, побеждая всех, давая прочухана каждому, включая меня. Затем он перешел в тяжелый вес и сделал то же самое снова», – сказал Беллью.

sport.ua