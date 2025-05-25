Миннесота разгромила Оклахому и сократила отставание в полуфинальной серии в НБА

Четвертый матч противостояния пройдет 27 мая

Миннесота на домашней арене разгромила Оклахому в третьем матче полуфинальной серии плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) — 143:101.

Ключевой разрыв хозяева оформили уже в первой четверти, выиграв ее с перевесом +20 очков. Далее Тимбервулвз наращивали перевес, победив в каждой из четвертей.

Миннесота сократила отставание в серии финала Западной конференции — 1:2. Четвертый матч пройдет в Миннеаполисе 27 мая.

Напомним, в финале Восточной конференции Индиана выиграла две первые встречи на выезде у Нью-Йорка. Третья игра пройдет 26 мая на площадке Пэйсерс.

НБА. Плей-офф. Полуфинал. 3-й матч

Миннесота Тимбервулвз — Оклахома Сити Тандер — 143:101 (34:14, 38:27, 35:29, 36:31)

Счет в серии — 1:2

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