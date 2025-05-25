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Футбол

Ноттингем Форест – Челси. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ

Ноттингем Форест – Челси. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ

    • Решающий матч сезона для обеих команд. Если "Челси" побеждает, то выходит в ЛЧ на следующий сезон, если побеждает "Ноттингем", то нужно еще надеяться на потерю очков от "Виллы" и тогда можно будет праздновать квалификацию.

    Это самый интересный матч последнего тура, в котором обоим коллективам очень нужны три очка. Здесь ожидается настоящее сражение.

    Стартовый свисток рпрозвучит в 18:00 по киевскому времени в воскресенье, 25 мая.

  • Все самые яркие моменты матча в режиме Live на Telegram UA-Football.

    • Ноттингем Форест – Челси. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ

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    Английская Премьер-лига. 38-й тур.

    25 мая. 18:00. Ноттингем. "Сити Граунд"

    Главный судья: Энтони Тейлор (Англия)

    Трансляция: Setanta Sports Premium

    Трансляцию матча вы сможете посмотреть на телеканале Setanta Sports Premium, который доступен эксклюзивно по подписке на Киевстар ТВ.

    Если вы не можете посмотреть поединок в прямом эфире, предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол. Сразу после финального свистка не забудьте прочитать на сайте отчет о матче, а также посмотреть обзор опасных моментов.

    www.ua-football.com

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