Хэмилтон потеряет три места на старте Гран При Монако

Льюис Хэмилтон оштрафован и потеряет три места на старте Гран При Монако, т.е. будет стартовать не с 4-й, а с 7-й позиции. Стюарды наказали гонщика Ferrari за то, что по ходу квалификации он помешал Максу Ферстаппену, причём произошло это в первой сессии по вине команды.

Риккардо Адами, гоночный инженер семикратного чемпиона мира, сообщил Льюису по радио, что Ферстаппен, который в тот момент ехал позади машины №44, был на медленном круге, тогда как на самом деле гонщик Red Bull Racing начинал быстрый круг.

Таким образом, Ферстаппен в завтрашней гонке стартует позади Ландо Норриса, Шарля Леклера и Оскара Пиастри с 4-й позиции.

Вердикт стюардов гласит: «Машина №44 была на медленном круге и за пределами гоночной траектории, когда Хэмилтон приближался ко 2-му повороту. Машина №1 была на быстром круге и приближалась к машине №44.

Команда сначала проинформировала гонщика машины №44, что машина №1 на быстром круге, за чем последовало ещё одно сообщение, гласившее, что машина №1 «сбрасывает скорость». В результате машина №44 ускорилась и перед 3-м поворотом сместилась на траекторию, на которой находилась машина №1. Из-за того, что машина №44 сместилась на гоночную траекторию, гонщику машины №1 пришлось реагировать.

Это означало, что машине №1 пришлось сместиться с обычной гоночной траектории, и её гонщик вынужден был прервать быстрый круг…»

У стюардов не было сомнений в том, что Максу Ферстаппену помешала машина Ferrari, при этом Льюис Хэмилтон по радио сразу после инцидента выразил своё неудовольствие из-за того, что ему было передано некорректное сообщение.

В ходе разбирательства Льюис согласился с доводами стюардов. В прошлом уже были случаи, когда один из гонщиков, получив от команды неточную или неполную информацию, создавал другому помехи, и тот факт, что вины самого Хэмилтона в инциденте нет, не считается смягчающим обстоятельством. Поэтому он получил стандартный штраф – минус три стартовых позиции.

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