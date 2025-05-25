Плей-офф НХЛ. Снова разгром – Флорида близка к финалу Кубка Стэнли

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Состоялся третий матч плей-офф НХЛ в финальной серии Востока между Флоридой и Каролиной. Флорида, выиграв два матча на выезде, продолжает идти к финалу Кубка Стэнли, обыграв соперника на своем льду со счетом 6:2.

По дублю оформили защитник Миккола и форвард Барков, а нападающий Боквист набрал три очка.

Пантеры забросили 5 шайб за 10 минут третьего периода и находятся в одной победе от третьего кряду выхода в финал Кубка Стэнли.

Плей-офф НХЛ. Финал Востока

Флорида – Каролина 6:2

Шайбы: 12:07 Миккола – 1:0, 34:51 Станковен – 1:1, 41:29 Боквист – 2:1, 46:27 Миккола – 3:1, 46:55 Барков – 4:1, 49:31 Барков – 5:1, 50:37 Маршан – 6:1, 51:01 Джарвис – 6:2

Вратари: Бобровский – Кочетков

Флорида ведет в серии 3:0

sport.ua