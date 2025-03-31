Дельта Даниила Березы завершила финал плей-офф

Даниил Береза

Канадская «Дельта Айс Хоукс», цвета которой в юниорской лиге PJHL (Пасифик) защищает украинский форвард Даниил Береза, проиграла финал Кубка Стоунхауса, хотя вела в серии 2–1.

В шестой игре против победителя регулярного сезона «Ридж Медоус Флеймз» команда Березы проиграла на своем льду 1:5 и закончила противостояние со счетом: 2–4.

Всего в 15 матчах плей-офф у 18-летнего Березы – 14 (5+9) очков и 20 минут штрафа. В регулярном чемпионате киевлянин набрал – 42 (16+26) балла в 32-х играх и заработал 26 штрафных минут.

sport.ua