Манчестер Сити вступил в борьбу за талантливого полузащитника Айнтрахта

Как сообщает Sky Germany, борьба за полузащитника "Айнтрахта" Хуго Ларссона обостряется – к числу претендентов на 20-летнего шведа присоединился "Манчестер Сити".

Английский клуб уже начал переговоры, а сам игрок знает о заинтересованности. Ларссон имеет контракт с франкфуртцами до 2029 года, поэтому его трансфер летом обойдется недешево. По данным источника, "Айнтрахт" хочет получить не менее 60 миллионов евро. Кроме "Сити", интерес к хавбеку проявляют "Арсенал", "Ливерпуль", "Тоттенхэм" и другие топ-клубы.

Даже если "Айнтрахт" пробьется в Лигу чемпионов на следующий сезон, это не гарантирует, что Ларссон останется, однако франкфуртский клуб славится жесткими переговорами в отношении своих лидеров.

Добавим, что в этом сезоне на счету шведа 6 голов и 1 ассист в 38 матчах за "Айнтрахт" во всех турнирах.

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