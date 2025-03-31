Фрэнк УОРРЕН: «У Усика есть три варианта. Он откажется от титула»

Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Усик

Известный британский промоутер Фрэнк Уоррен высказался о будущем объединенного чемпиона супертяжелого веса Александра Усика.

«Мы обратились в WBO с запросом об обязательной защите, и там одобрили эту идею. У Усика сейчас есть три варианта. Он либо дерется с Дюбуа за все титулы, либо дает согласие на обязательный бой с Паркером, либо он откажется от титула WBO.

Думаю Усик выберет вариант с Дюбуа. Бой хорошо зайдет как на Уэмбли, так и в Эр-Рияде. А Паркер проведет уже бой с победителем», – сказал Уоррен.

В 2023 году Дюбуа проиграл нокаутом Усику в 9 раунде. В 5-м раунде Дюбуа откровенно пробил ниже пояса, и Усик долго приходил в себя.

sport.ua