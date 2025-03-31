В Mercedes работают над новинками, чтобы догнать McLaren

Эндрю Шовлин, главный гоночный инженер Mercedes, подтвердил, что в Брэкли идёт интенсивная работа над техническими новинками, поскольку нужно попытаться сократить отставание от McLaren.

После двух первых этапов сезона заводская команда штутгартского концерна занимает второе место в Кубке конструкторов – благодаря тому, что Джордж Расселл уже дважды поднимался на подиум, а также финишировал четвёртым в спринте в Китае. Новичок команды Кими Антонелли тоже стабильно зарабатывает очки, причём в своей дебютной гонке в Мельбурне занял вполне достойное 4-е место.

Но при этом Тото Вольфф, руководитель команды, вынужден признать, что пока Mercedes однозначно уступает McLaren, хотя не так уж много. Шовлин подчеркнул, что на базе в Брэкли все упорно трудятся, стараясь усовершенствовать W16 и поднять скорость уже на ближайших этапах, ведь в апреле команды чемпионата ждёт серия из трёх Гран При подряд.

«Мы демонстрируем, что наша машина неплохо работает на трассах, разных по характеристикам, – подчеркнул Шовлин, комментируя итоги первых гонок. – Впрочем, мы также видим, что McLaren, вероятно, опережает всех. Макс Ферстаппен тоже показывает хорошую скорость, да и Ferrari, похоже, отстаёт не так уж сильно, хотя в последнее время им не везёт.

Так что соперничество в группе лидеров развернулось довольно острое, поэтому мы упорно трудимся, стараясь модернизировать машину и представить ряд новинок, ведь нам необходимо прибавить и прежде всего сократить отставание от McLaren.

Теперь нам предстоит выступать на трёх очень интересных трассах. Например, Сузука отличается тем, что у неё очень органичная конфигурация, и скорости там очень высоки. Многие гонщики называют эту трассу своей любимой в календаре чемпионата.

Но Кими Антонелли предстоит впервые на ней выступать, и перед очень молодым гонщиком стоит весьма сложная задача, ведь это будет только его третья гонка. Но настрой у него боевой.

Затем мы отправимся в Бахрейн, на трассу, которую мы знаем, потому что там проходили тесты. Там нас ждут сложности другого свойства, но надеемся, что и там мы сможем хотя бы бороться за подиум. А потом пройдёт этап в Саудовской Аравии, где нам предстоит гонка на городской трассе с очень гладким и относительно новым асфальтовым покрытием. Предвижу, что там нас тоже ждут свои трудности – в общем, все три трассы очень разные.

И когда позади будет пять первых этапов, вероятно, у нас уже будут некоторые представления о расстановке сил. Но мы рады тому, что начинаем сезон с эффективной машиной, за рулём которой нашим гонщикам комфортно. Поведение W16 намного более предсказуемое, и мы предвкушаем продолжение сезона».

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