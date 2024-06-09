Макс Ферстаппен: Все наши решения оказались верными

Макс Ферстаппен выиграл Гран При Канады, одержав 6-ю в сезоне и 60-ю победу в карьере. Преимущество гонщика Red Bull Racing в личном зачёте над Шарлем Леклером выросло до 56 очков.

Его напарник Серхио Перес разбил машину и второй уик-энд подряд не добрался до финиша.

Макс Ферстаппен (1-й): «Довольно сумасшедшая гонка, в которой много всего произошло! Но все наши принятые решения оказались верными.

Команда отлично сегодня поработала. Мы сохраняли спокойствие и в правильный момент провели пит-стопы. Автомобиль безопасности сыграл мне на руку, но и после я достаточно уверенно поддерживал отрывы.

Мне понравилось – было весело! Такие гонки нужны время от времени».

Серхио Перес (сход): «Я провёл несколько сложных уик-эндов. Ничего не остаётся, кроме как опустить голову, перегруппироваться и сделать выводы.

У меня возникли проблемы, из-за которых не удалось квалифицироваться намного выше. Сразу после квалификации мы поняли, в чём было дело – это можно считать позитивным итогом. Впереди ещё много гонок, и я уверен, что ко мне вернётся прежняя форма.

В гонке было сложно обгонять, поскольку можно было ехать только по одной сухой траектории. Мой вылет? Я слегка задел мокрую часть трассы в шестом повороте и не смог остановить машину. Я нажал педаль тормоза, но там было слишком мокро, поэтому машина не останавливалась. Жаль, что так получилось».

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