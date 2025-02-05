Moёt & Chandon – официальное шампанское Формулы 1

Бренд Moёt & Chandon вернул себе статус официального шампанского Формулы 1 и стал титульным спонсором Гран При Бельгии 2025 года.

Сегодня объявлено, что Формула 1 и компания LVMH, в которую входит Moёt & Chandon, подписали десятилетний контракт.

Стефано Доменикали, президент и генеральный директор Формулы 1: «Шампанское на подиуме – одна из знаковых традиций нашего спорта. Мы рады вновь приветствовать Moёt & Chandon в роли официального шампанского Формулы 1 – нас связывают история, эмоции и совершенство.

Возвращение Moët & Chandon на подиум особенно символично в этом году, когда мы отмечаем 75- ю годовщину Формулы 1».

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