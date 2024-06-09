Ролан Гаррос. Алькарас в пятисетовом финале победил Зверева и завоевал свой третий титул Grand Slam

Испанский теннисист Карлос Алькарас стал победителем Открытого чемпионата Франции

Париж, Франция • 26 мая — 9 июня • грунт • €22,112,000

Сетки турнира: квалификация • одиночный разряд

Финал

Карлос Алькарас (Испания, 3) — Александр Зверев (Германия, 4) 6:3, 2:6, 5:7, 6:1, 6:2

Карлос Алькарас второй раз в этом году победил Александра Зверева и сравнял счет в очном противостоянии: 5-5. Испанский теннисист выиграл второй матч подряд на этом турнире, отыгравшись с 1-2 по сетам.

Путь к титулу:

R128: [LL] Джей Джей Вульф (США, №107) 6:1, 6:2, 6:1

R64: [Q] Йеспер де Йонг (Нидерланды, №176) 6:3, 6:4, 2:6, 6:2

R32: [27] Себастьян Корда (США, №28) 6:4, 7:6(5), 6:3

R16: [21] Феликс Оже-Альяссим (Канада, №21) 6:3, 6:3, 6:1

QF: [9] Стефанос Циципас (Греция, №9) 6:3, 7:6(3), 6:4

SF: [2] Янник Синнер (Италия, №2) 2:6, 6:3, 3:6, 6:4, 6:3

FR: [4] Александр Зверев (Германия, 4) 6:3, 2:6, 5:7, 6:1,

Карлос Алькарас третий раз сыграл в финале турнира Большого Шлема и одержал третью победу. 21-летний испанец стал самым молодым теннисистом в истории, кому удалось выиграть «мэйджор» на каждом покрытии (в 2022 году он стал чемпионом US Open, а в прошлом году победил на Уимблдоне).

Алькарас стал восьмым теннисистом из Испании, победившим в финале Открытого чемпионата Франции. До него этот титул выигрывали: Мануэль Сантана (2), Андрес Химено (1), Серхи Бругера (2), Карлос Мойя (1), Альберт Коста (1), Хуан-Карлос Ферреро (1) и Рафаэль Надаль (14).

Карлос Алькарас в общей сложности в 18-й раз сыграл в финале турнира на уровне АТР-тура и завоевал свой 14-й титул. На грунте испанец провел 11-й финал и выиграл 8-й трофей.

Благодаря этой победе Алькарас в понедельник обойдет в рейтинге АТР Новака Джоковича и вновь станет второй ракеткой мира.

Александр Зверев второй раз сыграл в финале турнира Большого Шлема и второй раз проиграл. В 2020 году немецкий теннисист не сумел обыграть Доминика Тима в финале US Open, лидируя 2-0 по сетам. По итогам турнира в Париже Зверев останется четвертой ракеткой мира.

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