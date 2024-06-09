Идеальный тайминг: Мбаппе встретился взглядом с персонажем рекламы во время матча

Забавный эпизод в товарищеском поединке

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

5 июня "Ле Блё" без проблем разгромили Люксембург в домашнем спарринге (3:0). Килиан Мбаппе отдал 2 передачи и забил гол.

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Новичок "Реала" умеет привлекать к себе внимание не только футбольным мастерством. Во время спарринга он стал героем забавного эпизода с рекламой, которую показывали на LED-баннерах.

Трансляторы зафиксировали этот момент и видео стало вирусным в соцсети Х.

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