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Футбол

Идеальный тайминг: Мбаппе встретился взглядом с персонажем рекламы во время матча

Забавный эпизод в товарищеском поединке

Идеальный тайминг: Мбаппе встретился взглядом с персонажем рекламы во время матча

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

    • 5 июня "Ле Блё" без проблем разгромили Люксембург в домашнем спарринге (3:0). Килиан Мбаппе отдал 2 передачи и забил гол.

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    Новичок "Реала" умеет привлекать к себе внимание не только футбольным мастерством. Во время спарринга он стал героем забавного эпизода с рекламой, которую показывали на LED-баннерах.

    Трансляторы зафиксировали этот момент и видео стало вирусным в соцсети Х.

    www.ua-football.com

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