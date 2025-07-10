Арсенал вскоре начнет переговоры с Кристал Пэлас относительно их звезды

"Арсенал" вскоре начнет переговоры с "Кристал Пэлас" по поводу их звезды.

Как сообщил журналист Бен Джейкобс, в ближайшее время представители "канониров" и "орлов" встретятся для того, чтобы обсудить возможный трансфер Эберечи Эзе, который до сих пор занимает высокое место в списке интересов "Арсенала".

Также отмечается, что "Арсенал" провел позитивные переговоры с окружением 27-летнего английского полузащитника.

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В сезоне 2024/25 Эберечи Эзе забил 14 голов и отдал 11 ассистов в 43 матчах за "Кристал Пэлас" во всех турнирах. На сайте Transfermarkt его стоимость оценивается в 55 миллионов евро.

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