Украинцы на Зимней Олимпиаде 2026: кто уже прошёл отбор

Зимняя Олимпиада 2026 года, которая пройдёт в Италии — в Милане и Кортине-д’Ампеццо, вызывает всё больше интереса как у болельщиков, так и у экспертов. Для Украины эти Игры особенно важны, ведь участие в них — это не только спортивное достижение, но и акт национальной стойкости. Несмотря на сложную ситуацию внутри страны, украинские спортсмены продолжают выступать на международной арене и уже начали квалификацию на Олимпиаду. Первые лицензии уже получены, и они стали результатом системной подготовки и высокого уровня мастерства. В этой статье редакция euro.com.ua со ссылкой на komentator.net расскажет, кто уже обеспечил себе место на Играх, какие виды спорта представлены, и какие шансы у других украинцев присоединиться к олимпийской сборной.

Сколько квот уже получила Украина

По состоянию на июль 2025 года, украинские спортсмены завоевали девять олимпийских квот в трёх основных зимних дисциплинах. Это биатлон, фигурное катание и лыжные гонки. Количество пока незначительное, но важно понимать, что большинство квалификационных отборов ещё продолжается. Главные успехи пришлись на биатлон — там украинская сборная традиционно демонстрирует хорошие результаты. Также сильные позиции занимают фигуристы, особенно в танцах на льду и женском одиночном катании. Лыжные гонки принесли две дополнительные лицензии благодаря результатам на этапах Кубка мира и турнирах под эгидой Международной лыжной федерации.

Виды спорта и имена спортсменов

В биатлоне Украина получила четыре квоты — по две у мужчин и женщин. На участие претендуют опытные спортсмены: Юлия Джима, Анастасия Меркушина, Дмитрий Пидручный и Богдан Цимбал. Эти атлеты уже не раз представляли страну на чемпионатах мира и этапах Кубка. Во фигурном катании Украина завоевала две квоты: одну — в женском одиночном катании, другую — в танцах на льду. Здесь стоит отметить Софию Холич и дуэт Назарова/Никифорова. В лыжных гонках по одной квоте получили мужчины и женщины — вероятными кандидатами на участие считаются Руслан Перехода и Марина Анцибор.

Завоёванные квоты

Вид спорта Квоты Возможные участники Биатлон 4 Джима, Меркушина, Пидручный Фигурное катание 2 Холич, Назарова/Никифорова Лыжные гонки 2 Перехода, Анцибор

Кто может ещё получить путёвку

Квалификация на Олимпиаду-2026 ещё продолжается, и украинские спортсмены сохраняют шансы в других дисциплинах. В фристайле отличные шансы имеет Александр Окипнюк, занявший 7-е место на этапе Кубка мира в акробатике. В лыжном двоеборье стабильно выступает Дмитрий Мазурчук, он также входит в расширенный состав сборной. В сноуборд-кроссе выделяется Катерина Пузанова, которая показала высокие результаты на европейских соревнованиях. Кроме того, потенциальные участники есть и в санном спорте, и в шорт-треке. В ближайшие месяцы станут известны новые имена, которые смогут поехать в Италию в 2026 году.

Что влияет на отбор и как идут сборы

Олимпийская квалификация завершается в начале 2026 года, и до этого момента украинские спортсмены продолжают набирать очки. Важно отметить, что из-за военного положения тренировки проходят в сложных условиях — многие спортсмены тренируются за границей, в Польше, Словакии, Австрии. Поддержку оказывают международные федерации и волонтёрские фонды. Кроме физической подготовки, важна и психологическая устойчивость, ведь каждый старт может стать решающим. Украинские федерации делают всё возможное, чтобы обеспечить экипировку, логистику и тренерский состав. Несмотря на трудности, спортсмены продолжают бороться за честь страны и достойно представляют её в мире.

Перспективы Украины на Олимпиаде

Украина уже показала, что способна бороться за олимпийские лицензии, даже в условиях чрезвычайно сложной ситуации. Завоёванные квоты — это результат упорного труда, патриотизма и спортивного характера. До начала Игр остаётся семь месяцев, и этот период будет определяющим для формирования окончательного состава сборной. Каждое выступление украинских атлетов на Олимпиаде — это важный жест силы и уверенности для всей страны. Поддержка болельщиков и внимание к спортсменам особенно нужны сейчас. Будем следить за новыми успехами и верить, что Украина достойно выступит на зимней Олимпиаде 2026 года.

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