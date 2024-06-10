«Уайлдер выглядел как тряпка». Непобежденный украинец раскритиковал Деонтея

Getty Images/Global Images Ukraine. Деонтей Уайлдер

Непобежденный украинский хевивейтер Андрей Новицкий высказался о бое американского боксера Деонтея Уайлдера с китайцем Чжаном Чжилеем.

«С Уайлдером в последнее время происходит что-то непонятное. Его движения… Он как будто мух отгонял! Ни одного джеба. Не было никакой работы по корпусу. Уайлдеру нужно немного набрать. Потому что вес играет роль. Даже в тех эпизодах, когда Чжилей прижимал его в углу, Уайлдер выглядел как тряпка. Прижимался к канатам… Боялся, что ли?

Уайлдеру лучше задуматься не о завершении карьеры, а о каких-то изменениях: поменять тактику, поменять команду, может, даже тренера», – сказал Новицкий.

Отметим, что Чжан досрочно победил бывшего чемпиона по версии WBC в пятом раунде.

sport.ua