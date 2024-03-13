Индиан-Уэллс. Монфис в трехсетовом поединке проиграл Рууду и не смог выйти в четвертьфинал

Супруг Элины Свитолиной завершил свое выступление на турнире ATP Masters 1000 в США

Индиан-Уэллс, США • 6-17 марта • хард • $11,918,990

Действующий чемпион: Карлос Алькарас (Испания)

Сетки турнира: квалификация • одиночный разряд • парный разряд

Четвертый круг

Каспер Рууд (Норвегия, 9) — Гаэль Монфис (Франция) 3:6, 7:6(3), 6:4

Каспер Рууд взял реванш у Гаэля Монфиса за поражение на турнире в Кито в 2018 году и впервые прошел в четвертьфинал «Мастерса» в Индиан-Уэллс. Французский теннисист третий раз в сезоне проиграл в матче, в котором выиграл первый сет.

Рууд сыграет в четвертьфинале «Мастерса» впервые с мая прошлого года, когда дошел до этой стадии на грунте в Риме. На хардовом турнире АТР 1000 в последний раз он проходил в восьмерку сильнейших в августе 2022 года в Монреале.

За место в полуфинале турнира в Индиан-Уэллс Каспер Рууд сыграет с победителем матча между Томми Полом и Лукой Нарди.

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