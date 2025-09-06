US Open 2025 вновь подтвердил статус одного из самых захватывающих турниров в мире тенниса. В мужском одиночном разряде определилась финальная пара, которая соберет максимальное внимание зрителей и экспертов. В главном матче за трофей сыграют испанский талант Карлос Алькарас и лидер рейтинга ATP Янник Синнер. Оба продемонстрировали высочайший уровень и прошли сложный путь, чтобы выйти на решающую арену Нью-Йорка. Их встреча обещает стать настоящей битвой стилей и амбиций. Материал подготовила редакция euro.com.ua

Где будет трансляция?

Матч будет транслироваться в нескольких местах. Самые известные это tennistv.com и sportplus.live. Также игру транслирует канал Eurosport, который доступен на разных он-лайн платформах, в том числе MEGOGO. Игра состоится в 21:00 по киевскому времени, 6 сентября

Карлос Алькарас: уверенный рывок к финалу

Карлос Алькарас в полуфинале справился с Новаком Джоковичем, победив серба в трех сетах – 6:4, 7:6, 6:2. Для 22-летнего испанца это уже седьмой финал «Большого шлема» и третий подряд, что подтверждает его стабильность на топ-уровне. В коллекции Карлоса уже пять мейджоров, и теперь он претендует на шестой, а также второй титул в США. Отдельного внимания заслуживает то, что Алькарас не проиграл ни одного сета на пути к финалу. Его агрессивный стиль, основанный на мощных ударах и феноменальной скорости передвижения, делает его одним из главных фаворитов.

Янник Синнер: стабильность и сила лидера рейтинга

Янник Синнер подтвердил свой статус первой ракетки мира, обыграв в полуфинале Феликса Оже-Альяссима со счетом 6:1, 3:6, 6:3, 6:4. Для итальянца это шестой финал «Большого шлема» и второй в Нью-Йорке. На его счету уже четыре титула GS, включая победу на US Open-2024. В отличие от Алькараса, Синнер потерял две партии за турнир, но при этом продемонстрировал уверенность в ключевых моментах. Итальянец показывает впечатляющий уровень стабильности, умело комбинируя атакующую игру с умной защитой. Его настрой и опыт могут сыграть решающую роль в финале.

Личные встречи Синнера и Алькараса

В истории противостояний этих теннисистов пока преимущество за Алькарасом. Они встречались 14 раз, и счет 9:5 в пользу испанца. На харде перевес Карлоса еще заметнее – 6:2. В матчах на турнирах «Большого шлема» результат 3:2 также в его пользу. Интересно, что в финалах на уровне тура Алькарас ведет 4:2, что добавляет ему психологического преимущества. В сезоне-2025 они уже пересекались четыре раза: в Риме и на «Ролан Гаррос» победил испанец, в финале Уимблдона верх взял Синнер, а в Цинциннати матч не был доигран из-за болезни итальянца.

Сравнительная статистика

Чтобы понять масштаб противостояния, стоит взглянуть на цифры:

Финалы «Большого шлема» : Алькарас – 7, Синнер – 6

: Алькарас – 7, Синнер – 6 Победы в GS : Алькарас – 5, Синнер – 4

: Алькарас – 5, Синнер – 4 Очные встречи : 14 матчей, 9 побед у Алькараса

: 14 матчей, 9 побед у Алькараса Финалы тура : Алькарас – 4, Синнер – 2

: Алькарас – 4, Синнер – 2 Текущая форма: Алькарас не проиграл сет, Синнер потерял два

Эти данные делают финал максимально непредсказуемым, ведь каждый из игроков имеет свои козыри.

Битва лучших

Финал US Open 2025 обещает стать историческим. Алькарас будет бороться за свой второй титул в Нью-Йорке и шестой в карьере, тогда как Синнер постарается защитить звание чемпиона и закрепить лидерство в мировом теннисе. Соперничество этих игроков уже вошло в историю как одно из самых ярких в новом поколении. Кто-то из них выйдет на корт с уверенностью победителя, но болельщики точно получат матч, полный напряжения и эмоций.

Напомним, мы также писали обзор матча квалификации ЧМ-2026 Украина – Франция: 0:2.