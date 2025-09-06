Украина – Франция: разбор и аналитика матча ЧМ-2026

В дебютном матче квалификации чемпионата мира-2026 сборная Украины встретилась с одним из главных фаворитов турнира – национальной командой Франции. В предыдущем отборе на ЧМ-2022 эти соперники также оказались в одной группе, и тогда «сине-желтые» сумели дважды сыграть вничью против действующих чемпионов мира. Однако нынешняя игра показала совсем иную картину: французская команда обыграла Украину, практически не включая максимальных скоростей. Материал подготовила редакция euro.com.ua.

История и контекст

Исторически украинцы нередко навязывали борьбу французам. Даже когда соперник был действующим чемпионом мира, команде удавалось добиваться приемлемых результатов. Вспомним матчи при Андрее Шевченко и Александре Петракове – именно тогда Украина не проигрывала Франции. Однако текущее поколение французской сборной хоть и обновилось, всё же осталось мощным коллективом. При этом команда Сергея Реброва подошла к игре ослабленной – без ряда ключевых исполнителей и на фоне заметного кризиса.

Как играла сборная Украины

Первая половина встречи стала настоящим провалом. Украинская команда допускала ошибки в обороне, действовала медленно и без идей. В раздевалке состоялся «мужской разговор», после чего последовали 20 минут активности. Но эта вспышка так и не принесла результата. Проблемы в реализации и отсутствие смелости не позволили переломить ход игры.

Франция в режиме экономии

Сборная Франции выиграла этот матч «пешком». Команда Дидье Дешама действовала прагматично: забив один мяч в первом тайме, французы спокойно контролировали игру. В решающий момент включился Килиан Мбаппе, оформивший гол и окончательно снявший вопросы о победителе. Для французов это был матч на классе, где хватило эпизодической активности и минимальных усилий.

Основные проблемы Украины

Главные выводы очевидны: Украина страдает от потерь лидеров и нестабильной тренерской работы. Сергей Ребров делает ставку на прагматизм и осторожность, однако против топ-соперника этого оказалось недостаточно. Поражение от Франции стало логичным продолжением сценария, когда команда сама себе создает проблемы, а затем безуспешно пытается их решить.

Факты матча

Франция выиграла, играя в эконом-режиме.

Украина провалила первый тайм и ожила только после перерыва.

Мбаппе вновь подтвердил статус лидера французов.

Французы продолжают идти фаворитами своей группы.

Украина потеряла важные очки на старте отбора.

Что дальше для «сине-желтых»

Несмотря на поражение, Украина всё ещё может бороться за путёвку на ЧМ-2026. Франция, безусловно, фаворит, но именно в матчах против таких соперников формируется характер команды. Если игроки смогут проявить мотивацию и сыграть с полной самоотдачей, как в прошлых встречах с Бельгией или в эпоху Петракова, результаты могут быть иными. Важно не опускать руки и использовать следующий матч для реабилитации.

Заслуженная победа

Франция показала свой класс и выиграла заслуженно. Украина же вновь предстала уязвимой и непоследовательной. Но поражение в стартовом туре не ставит крест на отборочном цикле. Всё ещё можно исправить, если сделать правильные выводы и найти мотивацию играть не только против равных соперников, но и против фаворитов.

