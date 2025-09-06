Англия – Андорра: прогноз и где смотреть матч отбора ЧМ-2026

6 сентября на стадионе «Вилла Парк» состоится матч квалификации чемпионата мира-2026 в зоне Европы, в котором встретятся сборные Англии и Андорры. Материал подготовила редакция euro.com.ua.

Трансляция

Начало игры запланировано на 19:00 по киевскому времени. Трансляцию игр отбора проводит платформа MEGOGO.

Англия

Английская сборная на двух последних чемпионатах Европы доходила до финала, но оба раза уступала соперникам. После поражения от Испании прошлым летом Гарет Саутгейт покинул пост главного тренера. В Лиге наций команду возглавил временный наставник Ли Карсли, и под его руководством англичане выиграли группу, хотя дома уступили сборной Греции.

С января национальную команду официально возглавил Томас Тухель, хорошо знакомый с английским футболом. При нём Англия сохранила прагматичный стиль: сухие победы 2:0 над Албанией и 3:0 над Латвией. В июньском матче с Андоррой решающим стал единственный гол Гарри Кейна в начале второго тайма.

Андорра

Сборная Андорры традиционно считается одним из аутсайдеров европейского футбола. Основные успехи команда показывает лишь в Лиге наций, где соперники ближе по уровню. Однако и там прошлой осенью в матчах с Молдовой и Мальтой удалось набрать только одно очко.

В квалификации ЧМ-2026 Андорра ожидаемо проигрывает один матч за другим. Дома команда дважды уступила минимально — 0:1 Латвии и Англии. Но в гостях поражения были разгромными: 0:3 в Албании и 0:3 в Сербии.

Статистика личных встреч

С 2006 года Англия и Андорра сыграли семь матчей, и все закончились победами британцев. При этом англичане ни разу не пропустили от соперника.

Прогноз

Букмекеры ожидают уверенной победы Англии под руководством Томаса Тухеля. Однако с учётом прагматичного стиля игры сборной можно рассмотреть ставку на победу Англии с форой Андорры +4,5 голов при коэффициенте 1.86.

