Майами. 19-летний Меншик выиграл свой дебютный титул ATP, победив в финале Джоковича

Чешский теннисист Якуб Меншик стал чемпионом “Мастерса” в Майами



Майами, США • 19-30 марта • хард • $11,255,360

Сетки турнира: квалификация • одиночный разряд • парный разряд

Финал

Якуб Меншик (Чехия) – Новак Джокович (Сербия, 4) 7:6(4), 7:6(4)

Якуб Меншик взял реванш у Новака Джоковича за прошлогоднее поражение на “Мастерсе” в Шанхае. В сегодняшнем поединке, который продолжался чуть более двух часов чешский теннисист выполнил 14 подач навылет, допустил одну двойную ошибку (у Джоковича – семь эйсов и также одна двойная), проиграл один гейм на своей подаче и сделал один брейк в ответ.

19-летний Меншик второй раз в карьере сыграл в финале турнира АТР и завоевал свой дебютный титул. В прошлом году он проиграл в решающем матче турнира в Дохе.

Путь к титулу:

R1: Роберто Баутиста Агут (Испания) 6:4, 3:6, 6:1

R2: Джек Дрэйпер (Великобритания, 6) 7:6(2), 7:6(3)

R3: Роман Сафиуллин (-) 6:4, 6:4

R4: Томаш Махач (Чехия, 20) отказ

QF: Артур Фис (Франция, 17) 7:6(5), 6:1

SF: Тэйлор Фритц (США, 3) 7:6(4), 4:6, 7:6(4)

FR: Новак Джокович (Сербия, 4) 7:6(4), 7:6(4)

Якуб Меншик стал четвертым теннисистом из Чехии, выигравшим “Мастерс”, после Карела Новачека (Гамбург-1991), Петера Корды (Штутгарт-1997) и Томаша Бердыха (Париж-2005).

54-я ракетка мира Меншик стал лишь вторым тинейджером за пределами топ-20 рейтинга, кому удалось выиграть “Мастерс”, после американца Майкла Чанга (№24 АТР), который стал чемпионом в Торонто в 1990 году. В свои 19 лет и 210 дней Якуб стал девятым самым молодым чемпионом “Мастерса”, опередив украинца Андрея Медведева, который в 19 лет и 250 дней выиграл титул в Гамбурге (1994).

Серб Новак Джокович провел свой 142-й финальный поединок в карьере и боролся за 100-й титул. Напомним, что лишь два игрока в истории добирались до отметки в 100 и более чемпионских трофеев: американец Джимми Коннорс (110) и швейцарец Роджер Федерер (103).

Победа в финале “Мастерса” в Майами принесла Якубу Меншику 1 124 380 долларов США и 1000 рейтинговых очков. В обновленной мировой классификации он поднимется на 24-е место (личный рекорд). Новак Джокович заработал 597 890 долларов США призовых и 650 рейтинговых очков. Серб сохранит за собой пятую строчку в рейтинге.

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