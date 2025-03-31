НХЛ. Победы Торонто, Монреаля и Виннипега, рекорд Лос-Анджелеса

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По итогам игрового дня НХЛ лидерство в Атлантическом дивизионе укрепил Торонто, которій обыграл Анахайм и оторвался от Тампы-Бэй и Флориды на три очка.

Командам важно выиграть дивизион, чтобы в первом раунде не играть против топ-соперника. Если бы плей-офф стартовал сегодня, то Пантеры и Молнии сыграли бы между собой.

Важную победу одержал Монреаль, который обыграл как раз Флориду и поднялся на второе wild-card место Востока. По 77 очков имеют Канадиенс и Рейнджерс, у Коламбуса 75 пунктов.

На Западе отметим 51-ю в сезоне победу Виннипега, который лидирует в общей таблице Лиги, опережая Вашингтон на три очка.

Кроме того, Лос-Анджелесс разгромил Сан-Хосе 8:1 и установил клубный рекорд по количеству побед на своем льду в сезоне – 27. Лучше Кингз у себя дома в сезоне играет только Виннипег.

Королям необходимо догнать лидера Тихоокеанского дивизиона Вегас (дефицит 7 очков), если команда не хочет четвертый раз кряду играть в плей-офф с Эдмонтоном.

Регулярный сезон НХЛ

Флорида – Монреаль 2:4

Вашингтон – Баффало 5:8

Виннипег – Ванкувер 3:1

Чикаго – Юта 2:5

Питтсбург – Оттава 1:0 в овертайме

Каролина – Нью-Йорк Айлендерс 6:4

Анахайм – Торонто 2:3

Лос-Анджелес – Сан-Хосе 8:1

sport.ua