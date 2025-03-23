Майами. Киченок и Кенин не смогли выйти в четвертьфинал парного разряда

Украинско-американская пара проиграла во втором круге турнира WTA 1000 в США



Майами, США • 18-30 марта • хард • $8,963,700

Сетки турнира: квалификация • одиночный разряд • парный разряд

Второй круг

Людмила Киченок/София Кенин (Украина/США, 8) – Кэролайн Доулхайд/Сторм Хантер (США/Австралия) 4:6, 4:6

Киченок и Кенин провели четвертый совместный турнир в этом году и играли за второй совместный четвертьфинал. Напомним, что две недели назад теннисистки дошли до 1/4 финала на турнире WTA 1000 в Индиан-Уэллс.

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