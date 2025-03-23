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Футбол

Лига наций. Сербия – Австрия 2:0. Видео голов и обзор матча

Лига наций. Сербия - Австрия 2:0. Видео голов и обзор матча

    • Сборная Сербии победила Австрию в матче Лиги наций за место в высшем дивизионе. Гости владели инициативой, однако во втором тайме дважды "наступили на грабли".

    Сначала австрийцы пропустили гол от Максимовича, а затем остались в меньшинстве из-за удаления Траунера. После этого момента сербы "почувствовали крылья". В конце встречи Влахович своим забитым мячом поставил точку в противостоянии.

    Сербия сохранила место в Лиге А. Зато Австрия не воспользовалась шансом подняться выше, поэтому остается в Лиге В.

    Плей-офф Лиги наций УЕФА 2024/25 (вторая игра)

    23 марта. Белград. "Райко Митич"

    Арбитр: Хосе Санчес (до 45-й минуты), Алехандро Руис (с 45-й минуты)

    Сербия – Австрия 2:0 (первый матч – 1:1)

    Удаление: Траунер 68

    Голы: Максимович 56, Влахович 90

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