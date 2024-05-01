Боруссия примет ПСЖ в первом матче 1/2 финала Лиги чемпионов

В первом матче полуфинала Лиги чемпионов УЕФА по футболу сезона-2023/24 дортмундская Боруссия будет принимать Пари Сен-Жермен.

Игра состоится в среда, 1 мая. Начало — в 22:00 по киевскому времени.

Смотреть трансляцию поединка можно на медиасервисе MEGOGO.

Ранее сообщали, что встречу будет обслуживать английская бригада арбитров во главе с опытным Энтони Тейлором.

Ответный матч пройдет 7 мая в Париже.

В четвертьфинале ПСЖ на выезде в большинстве разгромил Барселону. По пути в полуфинал Боруссия дважды обыграла мадридский Атлетико.

В другой паре мадридский Реал с Андреем Луниным в воротах расписал боевую ничью с мюнхенской Баварией. В активе украинского голкипера — три сейва. Ответный матч состоится 8 мая в Мадриде.

Финал ЛЧ проведут 1 июня 2024 года на стадионе «Уэмбли» в Лондоне.

Раньше мы сообщали, что ПСЖ готов побороться за Лунина.

champion.com.ua